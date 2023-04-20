«الصحة» تحذر من الإفراط في تناول كعك العيد.. اعرف الكمية المسموح بها

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال عيد الفطر، إذ أوضحت أن كثرة تناوله يؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

تناول الكعك بكميات معتدلة

وأوضحت الوزارة، أن جسم الإنسان يحتاج إلى 1600 لـ2000 سعر حراري، ولا بد من تناول الكعك بكميات معتدلة، ويفضل أن تكون من كعكة إلى اثنتين فقط على مدار اليوم.

وأشارت إلى أنه في حال تناول المزيد لابد من تناول البسكويت، حيث أنه كما ذكر أقلهم في السعرات الحرارية، ولا يسبب أي مشكلات للجهاز الهضمي.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنه عند تحضير الكحك يجب مراعاة نسبة وكمية الدهون ووضع كميات معتدلة.

الإعداد الجيد عند صناعة الكحك

وأضاف أن الكحك الذي يحتوي على نسبة قليلة من السكر والدهون تكون أفضل بشكل كبير ويستبدل فيها باستخدام المكسرات التي تعد مصادر جيدة للدهون، لافتا إلى أن الإعداد الجيد للكحك يعد بمثابة المفتاح للاستهلاك ومع الإعداد الجيد وتقنين نسبة الكميات من تناول الكحك سيتم توزيعها بشكل صحيح على مدار الأيام، وشدد على عدم استغلال وقت العيد والإفراط في تناول أكل الكعك بنسب كبيرة طوال اليوم.