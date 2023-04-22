تداول فيديو يرصد فرحة رجال الأمن في الحرم بعد نجاح خدمة ضيوف الرحمن

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» فيديو يعكس فرح رجال الأمن في مكة المكرمة، بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، ونجاح خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان الكريم.

لحظة فرحة مجموعة من رجال الأمن بعد صلاة #عيد_الفطر عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال #رمضان.



pic.twitter.com/fTrqTbGhLt — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 21, 2023

فيديو يعبر عن سعادة رجال الأمن في السعودية بأداء مهامهم

وكشف الفيديو الذي نقله حساب «هاشتاق السعودية» عن سعادة رجال الأمن في السعودية بنجاح موسم العمرة وسط أجواء من البهجة والسعادة، حيث ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، نجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

3 محاور نفذها رجال الأمن في الحرم

ونظم رجال الأمن موسم عمرة ناجح في ظل دورهم إلى الإرشاد وتسهيل الحركة والتنقل في ظل خطة مكونة من 3 محاور، شملت المحور الأمني من خلال الإعداد لخطة مسبقة ومتابعة الخطة الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ثم المحور التنظيمي الخاص بـ بتنظيم وتفويج الحشود بالمسجد الحرام وساحاته، ومتابعة تطبيق آلية التباعد الجسدي في أثناء أداء المعتمرين مناسك العمرة في صحن الطواف والمسعى، وأخيرا المحور الإنساني المعنى بمساعدة كل محتاج ومد يد العون له وإرشاد التائهين.