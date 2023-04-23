9 معلومات عن المفتش العام الجديد للجيش المغربي: حاصل على ماجستير عسكري

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مرسوما بتعيين الفريق محمد بريظ، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، وقائدا للمنطقة الجنوبية.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، إن العاهل محمد السادس، عيّن الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو»، الدولية الفرنسية.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أثناء توشيحه صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن.#القوات_المسلحة_الملكية pic.twitter.com/fxuaoH1CdG — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) April 22, 2023

الفريق محمد بريظ سادس مفتش عام للجيش

ويعد الفريق محمد بريظ سادس مفتش عام للقوات المسلحة الملكية في المغرب وقائد للمنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».

ونرصد أبرز المعلومات عن الفريق محمد بريظ كالآتي:

- الفريق محمد بريظ مولود في 1955.

- خريج الأكاديمية العسكرية الملكية سلاح المدرعات.

المؤهلات العلمية لمفتش عام للقوات المسلحة الجديد

- حاصل على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا

- لديه خبرة عسكرية تمتد لحوالي 43 عام في مجال إعداد القوات والتكوين.

- حاصل على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا

- حاصل على ماجستير في الدفاع الوطني.

-شغل مناصب في اللواءين الملكيين المدرعين الثالث والرابع. -تولى منصب ضابط بالقيادة العليا في مجال تكوين وتوظيف القوات.

-قاد المكتب الثالث للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية منذ 2014.

-حصل على عدة أوسمة رفيعة بينها وسام العرش من درجة ضابط.

- متزوج وأب لـ 4 أطفال.