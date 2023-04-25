مستشار بأكاديمية ناصر: سيناء شهدت مشروعات ضخمة في الآونة الأخيرة

قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إننا كنا نسير في سيناء وسط الجبال في أي وقت ليلا أو نهارًا ونشعر بالأمن والأمان المطلق، مشيرًا إلى أنّ أهالي سيناء معروفين بكرمهم وشجعاتهم، وأنّ جماعة الإخوان هم من نشروا الإرهاب هناك، وساعدوا في تحويل الوضع إلى مأساة، إذ كان يتم تجنب الأشخاص الذين كان يتم التعامل معهم بشكل يومي.

المشروعات في سيناء

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنه كان يصعب التعرف على الإرهابين في سيناء كونهم يشبهون المواطنين في الشكل والملبس وطريقة التعامل وغيرهم، مشيرًا إلى أننا لم نكن نعرف الأشخاص التي نحاربها، مؤكدًا على أن سيناء شهدت العديد من المشروعات الضخمة والكبيرة التي لم تكن متواجدة من قبل مثل المزراع السمكية والأشجار ومشروعات الطرق والزراعة.

ملف القضاء الإرهاب في سيناء

وتابع أن مصر قامت بكل المشروعات الموجودة في سيناء الآن، في الوقت التي كانت تحارب فيه الإرهاب، لافتًا إلى أننا لم نكن نعرف العدو الذي نحاربه مثلما كان يحدث في الحروب التي خاضتها مصر بالأعوام 1948، 1967، 1956، موضحًا أنه على الرغم من صعوبة ملف القضاء الإرهاب في سيناء، إلا أنه تم اتخاذ قرار الإعمار في هذه المنطقة.