«أزهر الشرقية»: هدوء تام بامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي 

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن لجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بكافة الإدارات التعليمية لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2022 سادها حالة من الهدوء والاستقرار التام.

تفقد لجان الامتحانات في عدد من المعاهد الأزهرية

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لعدد من لجان الامتحانات بإدارة شرق الزقازيق، لافتًا إلى أن الطلاب عبروا عن مدى ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي جاءت متنوعة لتشمل كل أجزاء المنهج الدراسي وتقيس كافة المهارات.

عدم تلقي أي شكاوى تخص الامتحانات

كما أكد أن غرف العمليات الرئيسية بالمنطقة والفرعية بالإدارات لم تسجل أي شكاوى تخص الامتحانات الابتدائية والإعدادية من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات اليوم الأول في مادتي القرآن الكريم (فترو أولى) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فترة ثانية)، بينما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في الفقه (فترة أولى)، لغة عربية ورقة أولى (فترة ثانية).

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات التعليمية والبالغ عددها سبع عشرة إدارة تعليمية للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.