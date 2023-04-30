هل الخميس القادم إجازة رسمية ؟.. مصادر حكومية تجيب

أجابت مصادر حكومية، عن سؤال تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو هل الخميس القادم إجازة رسمية؟، حيث أوضحت المصادر، أنّه من المقرر ترحيل إجازة يوم الاثنين 1 مايو 2023 وهو يوم عيد العمال، إلى الخميس 4 مايو 2023، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل أي إجازات أو عطلات رسمية، والتي تتوافق في بداية الأسبوع أو منتصفه إلى نهاية الأسبوع.

هل الخميس القادم إجازة رسمية؟

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم في حال إذا كانت الإجازة في بداية الأسبوع وتسير الأمور في المصالح والجهات الحكومية بشكل طبيعي بكامل قوتها .

إجازة عيد العمال مدفوعة الأجر

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات التي تتصادف مع بداية الأسبوع إلى نهايته، أصدر حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، قرارا بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الاثنين 1 مايو 2023 إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 للعاملين بالقطاع الخاص وبأجر كامل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

ونص قانون الخدمة المدنية والذي صدر برقم 81 لسنة 2016، والمتعلق بتنظيم شؤون وأوضاع العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، منح العاملين في القطاع الحكومي والعام والأعمال العام، عيد العمال إجازة رسمية بأجر كامل.