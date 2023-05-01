حبس شخص يقود سيارة دون عجلة قيادة.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقيادة سيارة دون عجلة قيادة خلال السير، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» والتأكد من صحة الواقعة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يظهر خلاله المتهم المشار إليه، مقيم بمحافظة القاهرة، وهو يقود سيارة بدون عجلة قيادة أثناء السير معرضًا حياته والآخرين للخطر، وجرى تحديد السيارة، وتمكنت الداخلية من ضبط المتهم والسيارة ، واعترف بارتكاب الواقعة، وتصويره ونشره لمقطع الفيديو، لزيادة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية، وتمت إحالته النيابة العامة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

عقب المحامي بالنقض ياسر سيد، بأنّ قانون المرور وضع عقوبات رادعة لكل من قاد سيارة برعونة، وعرض المواطنين للخطر، وتسبب في كثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ونص القانون في المادة 238 «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في خطأ موت أي شخص آخر، وذلك كان ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح».

وأضاف الخبير القانوني، أنّ قانون المرور الجديد يعاقب: «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».