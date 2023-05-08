بعد تتويج تشارلز الثالث.. العالم على موعد مع مناسبة ملكية ثانية بدولة عربية

تتميز الحفلات الملكية بطابع من الرقي والأصالة، مع احتفاظها بالتقاليد والعادات الخاصة بكل مملكة، وهو ما يجذب الجمهور من مختلف انحاء العالم لمشاهدة هذه الاحتفالات والانبهار بطقوسها وأزيائها التي قد تعود لمئات السنين.

موعد زفاف ولي عهد الأردن

ولم تخفت الأحاديث بعد حول مراسم الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا للملكة المتحدة، الذي شهد عدداً من الطقوس، تعود إلى 1000 عام، وأزياء ملكية ومجموهرات لا تقدر بثمن، حتى أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، البالغ من العمر 29 عاماً، على خطيبته الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

عقد القران بقصر زهران ومأدبة عشاء في الحسينية

وكشف الديوان الملكي عن المكان الذي سيشهد مراسم عقد القران، وهو قصر «زهران»، ليتوجه بعدها موكب العروسين إلى قصر «الحسينية»، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك حفل استقبال ومأدبة عشاء خاصة بالإعلاميين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ولد الأمير الشاب الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، في 28 يونيو 1994، وأصبح ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وهو بعمر الـ14 عاماً، منذ الثاني من يوليو عام 2009، وبذلك يُعد الوريث للعرش، وفق خط الخلافة على العرش الأردني.

الأمير الحسين أصغر رئيس جلسة بمجلس الأمن الدولي

ويعد ولي العهد بالمملكة الأردنية أحد أفراد العائلة الهاشمية الذين يحكمون الأردن منذ عام 1921، أي ما يزيد عن 100 عام، وببلوغه سن الرشد القانوني عام 2012، بدأ الأمير الحسين يتولى مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان، كونه وصيًا على عرش المملكة، كما رافق والده الملك عبدالله الثاني في عدد من الزيارات الدولية والمحلية، وعندما أتم عامه العشرين عام 2015، أصبح الأمير الحسين أصغر شخص يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي.

الكاتب صالح طراونة: المملكة على موعد لزفة الأمير الشاب

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي الأردني صالح طراونة، في تصريحات لـ «الوطن»، إن المملكة الاردنية الهاشمية على موعد مع زفة «زين الشباب»، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، في الأول من شهر يونيو المقبل.

طقوس الأعراس بالمملكة الأردنية

وعادةً ما تتميز الأعراس الأردنية بالبهجة والسرور والزغاريد، التي تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام، ويتضمن آخر يوم في هذه الاعراس وجبة غداء، يدعى لها كافة سكان المنطقه وخارجها، حيث يعقب الغداء نقوط للعريس، ثم يلي ذلك مشاركة العريس إحضار العروس من بيت ذويها، وبعد إحضار العروس ينتظر الجميع إلى أن يحل المساء، حينها يكون العريس معزوماً عند أحد أصدقائه، ثم يذهب لفيف من أقارب العريس والأصدقاء المقربين له لإحضار العريس من ذات المكان المعزوم فيه، بحسب ما ذكر الصحفي الأردني.

وبعد ذلك، ينطلق الموكب سيراً على الأقدام من بيت صديق العريس إلى بيته، حيث تكون العروس في انتظار قدومه إليها، وتتميز السهرات التي تتم في أمسيات الأعراس بـ«السامر»، المعروف في بلاد الشام، الذي يقدم فقرات فولكلورية يصاحبها عزف على أدوات موسيقية بسيطة، مثل «الربابة» في الأعراس البدوية، أو «الشبابة» في المناطق الريفية.

إستعدادات وترتيبات لزفاف ولي العهد بالمملكة الأردنية

وأكد «طراونة» على أن الترتيبات لعرس ولي العهد ستكون على ذات النحو من العادات والتقاليد المتبعه في مثل هذه الأعراس بالمملكة الأردنية، إذ سوف ينطلق موكب الزفاف من قصر «زهران» إلى قصر «الحسينية»، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، مشيراً إلى أن العاصمة عمان اتخذت كافة الترتيبات، من حيث مرور موكب العرس، حيث يخرج أبناء الشعب الأردني، لمشاركة ولي العهد فرحته بهذه المناسبة.