إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد.

إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة بالحامول ومطوبس

وتمكنت حملة بمركز الحامول برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وبحضور اللواء عبد العزيز سليم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الإشغالات، من تنفيذ 12 قرار بإجمالي مساحة 1140 متر عبارة عن تعدٍ علي جسر بحر تيرة بجوار سحارة الزيني عبارة عن أكشاك بالصاج تعوق تنفيذ المحاور المرورية الجديدة، وإنشاء كوبري موازي لكوبري السحارة التي تم اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعيق تطهير البوابات.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 1132 متر في الوحدة المحلية لقرية برمبال، وتمت جميع الإزالات في المهد، بحضور سعد سالم، نائب المركز والمدينة، ومحمود فوزي جاب الله، رئيس قرية برمبال، وموظفي الوحدة، وجهات الولاية.

محافظ كفر الشيخ يشدّد علي إزالة كل أشكال التعديات

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصةً في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.