خبير اقتصادي: مصر أعطت المواطن أولوية رغم ظل الظروف العالمية الصعبة 

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن مصر اتخذت نهجًا إصلاحيًا في آخر 8 سنوات الماضية من أجل تغيير شكل وهيكل الاقتصاد المصري، وكان من ضمن التغيرات الحادثة هي مراعاة المواطن الأقل دخلا، إذ شملته الدولة بالعديد من الحزم منها مظلة الإعفاءات الضريبية، التي طالت جزءا كبيرا من تلك الحزم عن طريق زيادة حافز الدعم العائلي وزيادة الأعباء الضريبية التي تخصم من الوعاء الضريبي نتيجة خروج هذه الفئة من الوعاء الضريبي.

مصر لم تغفل البشر

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه هناك مليارات الجنيهات خرجت من الحصيلة الضريبية؛ بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر، إذ أنها لم تغفل البشر، وأعطت المواطن أولوية في ظل الظروف العالمية الاقتصادية.

الدولة تحافظ على المواطن

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت ترسم خطوط حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تم مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.