تراجع العقود الآجلة للبترول الخام إلى 71 دولارًا للبرميل

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 71 دولارًا للبرميل اليوم، ومن المقرر أن تنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث اجتاز المتداولون فترة متقلبة تميزت بتضارب عوامل العرض والطلب.

إدارة بايدن تلغي 140 مليون برميل من مبيعات النفط الخام

ووفقا لما نشرة موقع «تريندينج إيكونومي»، قفزت أسعار النفط في بداية الأسبوع حيث قالت إدارة بايدن إنها ألغت 140 مليون برميل من مبيعات النفط الخام التي تم تفويضها مسبقًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وستشتري الخام لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في وقت لاحق من هذا العام.

زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية

وتخلت السوق عن هذه المكاسب مع نهاية الأسبوع حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما أظهرت بيانات التجارة من الصين أن واردات النفط الخام انخفضت بنسبة 16% سنويًا إلى 10.6 مليون برميل يوميًا في أبريل، مما زاد المخاوف من حدوث تباطؤ في أكبر اقتصاد بآسيا.

اصلاحات في قطاع البترول المصري

في المقابل قامت مصر بمجموعة كبيرة من الإصلاحات نفذها قطاع التعدين لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وجذب أنظار العالم إلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين في جذب شركات لها ثقلها المالي والتقني والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانات ومقومات وثروات طبيعية ومن بينها«سنتامين – بارك جولد –آخ جولد –بى تو جولد- لوتس جولد»، وغيرها من شركاء قطاع التعدين في مصر.