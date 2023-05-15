المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف فتاة في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف فتاة طالبة والتعدي عليها، كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض «كتر» بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب رئيس الدائرة التاسعة جنايات بنها وعضوية المستشارين سامح عبدالغني ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمين سر كمال جاويش.

إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

ترجع أوراق القضية وفق أمر إحالة المتهمين، إلى قيام المتهمين بخطف المجني عليها 15 سنة كرها، بأنها وحال سيرها بالطريق العام بينما كان المتهمين الأول والثاني يستقلان الدراجة النارية، قيادة الأول فاستبدلا أماكنهما بالدراجة وقام الأخير بجذبها إلى داخل الدراجة مشهرا في مواجهتها سلاح أبيض، مهددا إياها به بينما لاذ المتهم الثاني بالفرار، مسرعا بالدراجة حتى لا يفتضح أمرهما.

تفاصيل التعدي علي فتاة شبين القناطر

وتابعت أوراق القضية أن المتهمين نقلاها إلى دراجة نارية أخرى، بقيادة المتهم الثالث محتجزين المجني عليها سالفة الذكر بداخل تلك الدراجة، قاصدين إبعادها وإقصاءها بعيدا عن الأعين والأنظار قاصدين العبث بها تسهيلاً لارتكاب جريمتهم.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخري قد تلتها، وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان تعدي المتهم الأول علي المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد، مشهرين في مواجهتها سلاح أبيض مهددا إياها به بأن قام بالاحتكاك بجسدها وملامسة مواطن عفتها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث برفقته قائدين الدرجات النارية محل الواقعة على مسرح الواقعة.