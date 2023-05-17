ما هو نبات «التيل»؟.. يُزرع في مصر ويستخدم لصناعة الشرائح الإلكترونية

مع حلول فصل الصيف يزرع نبات التيل، والذي يعد من المحاصيل المهمة في مصر عرفت زراعته من مئات السنين في الحقول الطينية، وينتج منه الزيوت بالإضافة إلى الدخول في صناعة الشرائح الإلكترونية والبلاستيك، كما أنه يحقق إنتاجية للفدان الواحد تتخطى حاجز الـ350 ألف جنيه، وتجود زراعته في محافظات الوجه البحري، وبعض من محافظات الوجه القبلي.

طرق زراعة التيل والإنتاجية

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ في تصريح لـ«الوطن» أن محصول التيل يجرى زراعته في محافظات الوجهين البحري والقبلي، وخاصة كفر الشيخ، بواقع مساحة تبلغ نحو ألف فدان من محصول التيل.

وأوضح أن محصول التيل يعد من فصيلة الألياف، ويلزم زراعته سد احتياجات البلاد من العبوات التي تصنع من ألياف التيل، وتبلغ المساحة المنزرعة منه نحو 45 ألف فدان سنويا في محافظات مصر، مشيرا إلى أنه يجرى زراعة تقاوي التيل بعد حرث الحقل في جور على أن تكون المسافة بين الجورتين نحو 15 سنتيمترا، ويخطط الحقل على نحو 14خطا في القصبتين، ويجرى التسميد نحو 50 كيلو سوبر فوسفات، ويحتاج الفدان الواحد لزراعته نحو 15 كيلو تقاوي من التيل.

أصناف تقاوي التيل وطرق ري المحصول

وأشار إلى أن أفضل أنواع التقاوي لزراعة محصول التيل تكون من أصناف جيزة 3، وهي ثمار ذات ساق حمراء، وصنف سخا 103، وسخا 112، و سخا 113، كما تكون طريقة الري لمحصول التيل الري الأولى عقب الزراعة، والري الثانية، بعد مرور 15 يوما، وهكذا تكون طريقة الري لنحو عدد من 6 إلى 7 ريات خلال فترة زراعة المحصول لمدة 6 أشهر قبل موسم الحصاد، ويحقق الفدان إنتاجية بنحو من 18 حتى 20 طن ألياف، و11طن بذرة، بواقع أرباح نحو 350 ألف جنيه سنويا.

وأوضح أن سعر طن بذرة التيل يبلغ 15ألف جنيه، ويبلغ سعر طن الألياف بواقع 10 آلاف لكل طن منزرع من التيل، كما تجود زراعة محصول التيل في التربة الطينية مثل محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والجيزة، والقليوبية، كما يزرع في بعض من محافظات الوجه القبلي مثل سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا.

طرق تقطيع محصول التيل

وأضاف أن يجرى حصاد المحصول حسبما الهدف المنزرع منه، إذا كانت الزراعة للمحصول بهدف ألياف يكون الحصاد خلال شهر أكتوبر، أما إذا كان زراعة محصول التيل بغرض الحصول على تقاوي بذره، وكذلك ألياف معا يكون الحصاد خلال شهر نوفمبر.

طريقة التعطين واستخلاص ألياف التيل

وتابع: «عملية استخلاص ألياف التيل تكون من خلال ترك المحصول عقب التقطيع من الأرض حتى تذبل الأوراق منه وتتساقط، وعقب ذلك يقطع ثمار البذور في أعلى النباتات لوضعها منفصلة في أشعة الشمس، كما يعقب ذلك قيام المزارعين بتعطين الأعواد داخل مجارى مائية وغمرها تحت الماء، ووضع أحجار عليها حتى لا تطفو فوق سطح الماء، ثم استخراجها بعد مرور 15يوما، ثم تجفف، ثم استخلاص ألياف التيل من الأعواد، كما يستخلص منه زيت بذرة التيل، والذي يعد من أنواع الزيوت الهامة، والتي تستخدم في الصناعات المتنوعة للزيوت».

استخدام ألياف التيل في عمليات تصنيع شرائح الكمبيوتر

وتستخدم ألياف محصول التيل في عمليات تصنيع شرائح الكمبيوتر، وكذلك في بعض صناعة أجهزة المحمول، بحيث تدخل ألياف محصول التيل مع حبوب الذرة المتخمرة بصناعة البلاستيك الحيوي، ليصبح بديلاً عن البلاستيك العادي، وذلك لما يتميز به كونه موصل جيد للحرارة، وخفيف من حيث الوزن، كما أنه مقاوم لعمليات الصدأ.