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توريد 49577 طن قمح إلى الشون والصوامع في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
تصوير:

فهد فكري بلوم
11:15 م | الجمعة 19 مايو 2023
أثتاء توريد القمح في سوهاج

أثتاء توريد القمح في سوهاج

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، عن توريد 49577 أطنان من القمح إلى الصوامع والشون في المحافظة خلال موسم توريد القمح الحالي، وأكد إبراهيم أن عملية التوريد تسير بشكل منتظم دون أي عوائق.

ناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح

وأضاف «إبراهيم» أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، كما ناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، وضرورة تكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن الكميات الموردة من القمح إلى الصوامع والشون تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها بعد انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى، ويعمل الجهاز الحكومي على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين، وذلك لتسهيل عملية التوريد وتحقي أفضل النتائج.

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بقلم فهد فكري بلوم