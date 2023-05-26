الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم كراسنودار

اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي شخصا حاول تنفيذ هجوم إرهابي بمقر حكومي في مدينة غلينجيك بإقليم كراسنودار.

إحباط محاولة مواطن روسي تفجير أحد مقرات الحكومة

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، أن الأمن أحبط مخطط إرهابي في بلدية غلينجيك بـ إقليم كراسنودار، ليتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1981، خطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد المقرات الحكومية بالمنطقة.

وأضاف البيان، أنه تم العثور على متفجرات مجهزة للاستخدام مخبأة، كما تم العثور في مكان إقامة الشخص، الذي تم اعتقاله، على مكونات ومعدات لتصنيع المتفجرات وتعليمات لتصنيع العبوات الناسفة مصدرها شبكات الإنترنت الخاصة بالتشكيلات الأوكرانية، ورُفعت دعوى جنائية بموجب مادة في القانون الجنائي «التحضير لهجوم إرهابي».