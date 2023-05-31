نائبة برلمانية: التعليم أساس التحول المجتمعي والنمو الاقتصادي

قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب وأمين التعليم بحزب «حماة الوطن»، إنّ المشاركون في الحوار الوطني اتفقوا على مبدأ عام يتم التحدث من خلاله في القضايا المختلفة الخاصة بالتعليم، خاصة وأنه أساس بناء الإنسان وأساس التحول المجتمعي والنمو الاقتصادي.

التعليم أساس أي تقدم في الصناعة والتجارة

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، وذلك على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «أساس أي تقدم في الصناعة والتجارة وبناء الإنسان يجب أن يكون من خلال التعليم، وعندما نتحدث في التعليم يجب أن نتعامل معه بشكل كلي، فهو قضية عامة لا تقسم إلى الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي».

يجب أن نربط جميع سلاسل التعليم ببعضها حتى نسد الفجوة

وتابعت أمين التعليم بحزب حماة الوطن: «يجب أن نربط جميع سلاسل التعليم ببعضها حتى نسد الفجوة بين المراحل المختلفة ثم نتعامل مع التعليم كأجزاء مثل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وبعد الجامعي»، مؤكدة أن حزب حماة الوطن يعتبر أن التعليم ما قبل الجامعي هو البذرة والنواة للتعليم الجامعي، ويجب أن يكون هناك تنسيق يبن المسؤول عن التعليم ما قبل الجامعي والمسؤول عن التعليم العالي.