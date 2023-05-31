مصرع كهربائي صعقا أثناء تركيب أسلاك بالمحلة الكبرى

لقي شاب في العقد الرابع من العمر، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء توصيل أسلاك كهربائية، بأحد أعمدة الكهرباء، بقرية صفط تراب التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع شاب

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغاً من الأهالي يفيد بسقوط شاب في العقد الرابع، من أعلي عمود كهرباء، بقرية صفط تراب، أثناء عمل وصلة كهربائية، وتعرضه لصعق كهربائي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب، يدعي أشرف السيد عبداللاه، إثر تعرضه لماس كهربائي، أثناء عمله على أحد الأعمدة الكهربائية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

استخراج تصريح الدفن

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.