أهالي شهداء يناير يسترجعون ذكريات وقفة دعم «تمرد»: الشعب طلعلهم كارت أحمر

العشرات من المواطنين بقلوب منكسرة على فقدانهم أعز ما يملكون، أهالي شهداء 25 يناير، يصطفون في حشد كبير أمام دار القضاء العالي لدعم حركة «تمرد» ومساندتها وجمع التوقيعات لسحب الثقة من محمد مرسي، وإسقاط نظامه وحكم الجماعة، وكانوا يدعون المارة بالتوقيع على الاستمارة للتخلص من الحكم.

أهالي شهداء 25 يناير يدعون لتوقيع استمارة حركة «تمرد»

قبل 10 سنوات، وتحديدا في 3 يونيو 2013، تجمع أهالي شهداء 25 يناير على قلب رجل واحد وعزيمة وإرادة واحدة، لمساندة ودعم حركة «تمرد»، التي تدعو إلى إسقاط حكم محمد مرسي، لم يتوقفوا على التوقيع عليها بأيديهم فقط، وإنما اصطفوا داعين المارة للتوقيع على استمارة الحركة، للتخلص من حكم الجماعة.

مظاهرات دار القضاء العالي منفس أهالي الشهداء

«اليوم ده لا يمكن يتنسي ولا يوم من أيام الثورة يتنسي الثورة دي فقدنا فيها أغلى الغاليين وكنا عايزين ناخد حق كل شهيد دفع دمه في الأرض دي والبلد تنضف» كلمات بدأت بها ياسمين خالد، شقيقة أحد شهداء 25 يناير «محمد»، خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها كانت برفقة شقيقتها ووالدتها التي توفيت حزنًا على فراق شقيقها الراحل بعد أحداث يونيو بعامين، في مظاهرات دار القضاء العالي، رغبة منهن في إسقاط حكم الإخوان، أخذًا بحق الشهيد وباقي الشهداء.

شهداء 25 يناير، كانوا الشعلة لباقي المصريين في أخذ حقهم وإسقاط نظام حكم الإخوان، لذلك تجمع كل من فقد عزيز لديه في هذه الأحداث، لجمع التوقيعات لإسقاط الحكم، نتيجة طاقة الغضب، التي كانت مكبوتة داخل نفوس المواطنين آنذاك، وصدر وقتها الكارت الأحمر من الشعب المتمثل في حركة «تمرد»، في وجه الإخوان.