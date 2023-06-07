ما الفرق بين الأعاصير والعواصف والرياح المثيرة للرمال والأتربة؟.. «الأرصاد» ترد

كثيرا ما نسمع عن أخبار الأعاصير التي تضرب بلاد مختلفة حول العالم، وفي الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن العواصف الترابية التي اجتاحت مصر، أحدثها الأسبوع الماضي، مصحوبة بتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من رياح مثيرة للرمال والأتربة، ليسأل البعض حول الفرق بين المسميات المختلفة للظواهر الجوية.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن هناك فرقًا كبيرًا بين العواصف والأعاصير والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الفرق بين الأعاصير والعواصف الترابية

وقالت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأعاصير تتكون على المسطحات المائية الواسعة مثل المحيطات والبحار، حيث يشترط لتكونها ارتفاع درجات الحرارة على المسطح المائي لتصل إلى 27 درجة مئوية.

كما تتكون الأعاصير نتيجة وجود منخفض جوي على المسطح المائي في طبقات الجو العليا وسطح المحيط، ما ينتج عنه عدم استقرار في الأحوال وتزداد سرعة الرياح، ما ينتج عنه الأعاصير، والتي تتجاوز الـ150 كيلو متر في الساعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأعاصير الرعدية ينتج عنها فيضانات وسقوط أمطار غزيرة، ولكن فور دخولها على الأرض تقل سرعتها وقوتها.

وأشارت إلى أن الأعاصير، التي يطلق عليها في الغالب أسماء سيدات، لا تتكون في جمهورية مصر العربية، لأننا نفتقد لشرط تكونها وهو وجود مسطحات مائية ضيقة، وهو ما يجعلنا في أمان عند حدوثها في أي من الدول المجاورة ولا نتأثر بها، موضحة: «ممكن نتأثر بالمنخفضات الجوية فقط».

ما هي العواصف الترابية؟

وبالنسبة للعواصف الترابية، فهي تتكون على المناطق الصحراوية، نتيجة حدوث منخفض جوي صحراوي حرارته عكس عقارب الساعة، وسرعات الرياح به تتجاوز 40 كم/س، مع فرق الكتل الهوائية الباردة والساخنة، ما ينتج عنه عواصف ترابية.

كما تتكون السحب الرعدية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تشكل العواصف الترابية، وعند تدهور في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، نكون أمام حدوث عاصفة ترابية، بالإضافة إلى أن العاصفة تزيد فيها سرعات الرياح مع دخول الهواء البارد مع الهواء الساخن، وفقا لما أكدته «غانم».

وشددت على أنه لا توجد مسميات للعواصف الترابية مثل الأعاصير، لافتة إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تقل فيها الرؤية الأفقية ولكنها لا تنعدم مثل العواصف، وفي الغالب تزيد عن 1000 متر.