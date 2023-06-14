حوادث أمس.. القبض على شخص بتهمة الاتجار بالمخدرات و5 آخرين بتقليد العملات

كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا على مستوى محافظات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث أمس التي أعلنتها وزارة الداخلية عن طريق بيانات رسمية تم إصدارها خلال الساعات الماضية.

القبض على شخص بحوزته 85 كيلوجراما من الحشيش

في «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص أثناء تواجده داخل أحد المخازن القريبة من محل سكنه، وكان بحوزة المتهم كميات من المواد المخدرة، وتحديدا مخدر الحشيش، يصل وزنهما إلى 85 كيلوجراما، إضافة إلى هاتف محمول، وتم تقدير القيمة المالية للمواد المخدرة بـ4 ملايين جنيه.

واعترف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه بتفاصيل الواقعة وبحيازته للمواد المخدرة التي تم ضبطها معه، وأنّها كانت بحوزته بغرض الاتجار بها، والهاتف المحمول من أجل التواصل مع زبائنه، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على 5 أشخاص بتهمة تقليد العملات

وفي نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية سابقة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في تقليد العملات سواء المحلية أو الأجنبية، مع ترويجها على المواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على مبالغ مالية محلية وأجنبية مقلدة، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والأدوات التي تستخدم في تقليد العملات، واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

حملة أمنية في أسيوط للقبض الخارجين عن القانون

وفي محافظة أسيوط، شنّت الأجهزة الأمنية حملة في محيط المحافظة لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري بينها بنادق آلية، وبنادق خرطوش، طبنجة، إضافة إلى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة.