إيقاف رحلات البالون الطائر بالأقصر لأجل غير مسمى

أعلن اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سلطة الطيران المدني قد قررت إيقاف رحلات البالون الطائر منذ اليوم الجمعة، لأجل غير مسمى لأسباب فنية، بحسب ما أكده أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

عدم توافر عناصر السلامة الجوية

وأوضح الطيب أن سلطة الطيران المدني قررت إيقاف رحلات البالون الطائر لعدم توافر عناصر السلامة الجوية، وهي عدم وجود محطة لاسلكي أو أجهزة تحقيق اتصال لاسلكي صالحة فنيًا، وذلك لتحقيق اتصال وتتبع البالونات أثناء الطيران، وذلك اعتبارًا من باكر الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، لحين إصلاح وإزالة العطل الفني.

يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح

يشار إلى أن البالون الطائر يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح فهو مصنف ضمن سياحة المغامرات، إذ يعمل الطيارون على البحث على طبقات الجو المختلفة عبر الصعود والهبوط لتوجيه البالون إلى أماكن محددة، ويقلع البالون يوميا في تمام الخامسة فجرا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر.

البالون الطائر في المركز الثالث عالميا

يحتل البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.