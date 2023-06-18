إحالة 166 مخالفة تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن قيام مديرية التموين بضبط مخالفات تموينية أثناء شن حملات على الأسواق والمخابز بمختلف الإدارات، مشيرة إلى ضبط 166 مخالفة وتحرير محاضر بالمخالفات.

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر ومنيه النصر وطلخا ونبروه وبنى عبيد والمنصورة والجمالية والسنبلاوين ودكرنس، خلال يومين.

ضبط 166 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف، أن الحملات ضبطت خلال اليوم الأول 99 مخالفة تموينية، وجرى تحرير المحاضر بالمخالفات، وخلال اليوم الثاني ضبط 67 مخالفة تموينية وتحرير المحاضر بالمخالفات التي جرى ضبطها.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأشار إلى أن المحاضر التي جرى تحريرها، تضمنت محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعطاء «بون»، ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق 159 شيكارة، وغيرها من المخالفات.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.