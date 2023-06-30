فرصة لمهندسي البرمجيات.. اعرف طريقة التقديم في مؤتمر ديف أوبس

تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لتحويل ديف أوبس» كشف مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات عن إمكانية تقديم مُقترحات لمؤتمر DevOpsDays القاهرة 2023.

ومؤتمر DevOpsDays القاهرة 2023، يتم تنظيمه للمرة السادسة على التوالي، إذ أن تم قبول تقديم المقترحات ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة أتوس ودي إكس سي تكنولوجي ومعامل أورانج.

يقام ومؤتمر DevOpsDays في مجال هندسة البرمجيات بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة وذلك يوم 27 سبتمبر.

انطلقت فعاليات سلسلة مؤتمرات Devopsdays العالمية الفنية ذائعة الصيت الأولي في بلجيكا عام 2009، والتي تتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات والعوامل المشتركة بينها.

وتتطلب منهجية ديف أوبس عملية الأتمتة للوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمعالجة المهام المتكررة.

كما يمكن لمنهجية ديف أوبس للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تحسين استقرار عملية إصدار النماذج وكفاءتها.

كما يمكن لمقدمي المقترحات التعلم وتبادل المعرفة والخبرات مع الجميع فيما يتعلق بممارسات ديف أوبس وكذلك الممارسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للتقديم

وأضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن آخر موعد لتقديم المقترحات يوم 31 يوليو.

طريقة التقديم

ويمكن التقديم بالمؤتمر من خلال الدخول والتسجيل على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات يهدف إلى تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات، ويقدم خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية.

كما ينظم المركز سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.