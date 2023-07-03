في عيد تكريس كنيسته.. معلومات عن دير الملاك غبريال بـ«جبل نقلون» بالفيوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد تكريس كنيسة الملاك غبريال بجبل النقلون بالفيوم، في مثل هذا اليوم، بحسب «السنكسار» -كتاب التاريخ الكنسي- تمّ تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر الكائنة بديره بجبل النقلون بالفيوم. ومازالت هذه الكنيسة قائمة حتى الآن. وكانت هذه المنطقة قديماً عامرة بالرهبان وبها أديرة كثيرة.

ويرجع تاريخ دير الملاك غبريال بـ«جبل النقلون» إلى القرن الرابع الميلادي، وكان للدير القيادة الروحية والرهبانية لازدهار الحياة الرهبانية به.

الملاك غبريال المبشر

ويعد الملاك غبريال هو من أرسله الله ليبشّر زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان كما أرسله ليبشر القديسة العذراء مريم بحلول كلمة الله فيها لخلاص العالم، بحسب الاعتقاد المسيحي.

ولقبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملاك غبريال بـ«ملاك البشارة»، كما أنَّه أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله يتشفعون كل حين في جنس البشر فتعيِّد الكنيسة له عيدًا روحانيًا تتوسل إليه أن يشفع للشعب المسيحي أمام الله لينعم لهم بغفران الخطايا، بحسب الكنيسة.

تاريخ دير «أبي خشبة»

ويشتهر دير الملاك غبريال بالفيوم بدير «أبي خشبة» ويقع على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق الفيوم بمركز إطسا، وهو أحد الأديرة الأثرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

زار الأنبا أنطونيوس رهبان دير «أبي خشبة» مرتين وهذا ما أكده البابا شنودة الثالث، وكانت الزيارة الأولى في عام 285، كما جاء برسالة ماجستير حول الرهبنة في مصر، والزيارة الثانية كانت في القرن الرابع الميلادي حيث نشأت الحياة الرهبانية بالدير وأقام الرهبان القديس «ببنوده» أبًا روحيًا للرهبان.

ويعود تسمية دير رئيس الملائكة غبريال بدير الخشبة كما جاء في كتاب السنكسار، إذ توجد خشبة في سقف الكنيسة لها علامة تشير إلى فيضان النيل، ففي وقت القداس يهبط منها ماء كثير إذ كان في تلك السنة رخاء، وإذا كانت جوع يظهر ماء مثل العرق، وقد ورد هذا الأمر في مخطوط محفوظ بالمتحف القبطي.