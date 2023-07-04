إنجازات الثقافة والغذاء في 10 سنوات.. زيادة مخزون السلع وعروض فنية للجميع

رصد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهم الإنجازات والتطورات على مجالي الغذاء والثقافة على مدار 10 سنوات، أوضح أنّ الدولة المصرية اهتمت خلال تلك الفترة بتوفير الحق في الغذاء لكل المصريين.

الحق في الغذاء

وأوضح المركز في دراسة نشرها، أنّ الحق في الغذاء الكافي الصحي يشكل التزام على عاتق الدولة، لما ورد في المادة 79 من الدستور المصري الجديد: «لكل مواطن الحق في غذاء كافٍ وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال».

وعملت الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي لكل فئات المجتمع، وأشار المركز إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت خلال الـ8 سنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، عزّزت الخدمات المقدمة للمواطن وحافظت على المخزون الاستراتيجي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء مناطق لوجستية وتجارية.

وأوضحت الدراسة أنّ مصر طرحت أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وخلال الشهر الحالي، وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

حراكا فكريا متنوعا عبر فئات الأنشطة المجانية

ورصدت دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات في مجال الثقافة، مؤكدة أنّ الدولة حققت العديد من الأنشطة التي تسعى لتحقيق العدالة الثقافية، وتركز على المناطق الريفية والنائية في الجمهورية إضافة للمحافظات الحدودية، واهتمت وزارة الثقافة بتقديم مئات العروض الفنية المجانية في مختلف أنحاء الجمهورية رافعة شعار «الفنون والثقافة للجميع».

كما تضمنت الأنشطة التي قدمتها وزارة الثقافة مجموعة من من المهرجانات الفنية، حيث لفتت الدراسة إلى أنّه من المقرر إحياء مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة في الإسكندرية، بعد أن توقف لمدة 3 أعوام بسبب كوفيد 19، فضلا عن تنظيم الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، بالتالي فالدولة المصرية تشهد حراكا فكريا متنوعا عبر فئات الأنشطة المجانية.