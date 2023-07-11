باحث بهيئة «كبار العلماء» يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج عبر قناة الناس

وجه الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصيحة إلى كل فتاة مقبلة على الزواج، قائلا: «المرأة المصرية الواعية تستطيع أن تفهم زوجها وتتحدث معه، وتعلم أن ما يجري من قدر له حكم، وليس كل ما يتمناه المرء يجده».

الأمنيات قد تتغير

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «كل ما يجرى في قدر الله له حكمة لا نعلمها، والصبر مفتاح الفرج، والله سبحانه وتعالى قادر على التغيير، شوف في سورة يوسف ليس كل حاجة يتمناها الإنسان بتحصل، أهم الأمنيات التي تمناها أصحاب القصة لم تحدث، شوف سيدنا يعقوب حذر يوسف من عدم قص الرؤية على أخوته، هل معنى هذا إن أخوته لم يؤذوه لا طبعا أذوه، أخوة سيدنا يوسف تخلصوا منه هل خلا لهم وجه أبيهم؟ لا لم يخل لهم وجه أبيهم، وكذلك امرأة العزيز قال لها زوجها نتخذه ولدا، هل هي اتخذته ولد؟ لا اتخذته حبيبا».

واستكمل: «يا بنتي اصبري واحتسبي وكلمي زوجك وحلي كل مشاكلك كلها معاه، ربنا هيكرمك وييسر لك أمرك».