ضبط مدير مبيعات بتهمة حرق 3 سيارات داخل جراج في الهرم

ضبطت مباحث الهرم مدير مبيعات حرق 3 سيارات داخل جراج في اللبيني بدائرة القسم، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق في جراج وتفحم 3 سيارات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل جراج بكمبوند بدائرة القسم وتفحم 3 سيارات.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص وسؤال مالك العقار 65 سنة أفاد باشتباهه جنائيا في الواقعة.

حرق 3 سيارات

وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب واقعة حرق السيارات مدير مبيعات 40 سنة، تم ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية قرر بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه بسبب التعدي عليه بالضرب منذ شهر فقام بإضرام النيران في سيارته انتقاما منه، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.