اعتماد خطة تدريب المحليات.. وتنفيذ 172 دورة بزيادة 6% عن العام السابق

اعتمد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، للعام المالي 2023-2024، كاشفا عن بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل.

وأكد آمنة، أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تنفذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، لدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمحافظات.

الخطة التدريبية للمحليات

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنّ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2023-2024 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على 172 دورة تدريبية بنسبة زيادة 6% مقارنة بالعام التدريبي السابق، منها 58 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6425 متدربا على مدار 11 شهرا خلال 40 أسبوعا تدريبيا، وبإجمالي 985 يوما تدريبيا بنسبة زيادة 7%.

اختبارات تحديد المستوى

وقال اللواء هشام آمنة، إنّه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ12 دورة تدريبية، تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 6 أيام من يوم 5 وحتى 10 أغسطس لـ1288 مرشحا لها من المحافظات والوزارة وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وأكد وزير التنمية المحلية، إدراج 51 دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ودور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسؤولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب على مستوى الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية، ودورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية، ودورة تخطيط وهندسة العمليات Business process، وتنمية مهارات القيادات في أساسيات التحول الرقمي، ودورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية، ودورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ومنهجيات تحليل البيانات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصيات مجلس النواب، لافتًا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT والتي تشهد زيادة بنسبة 13% عن العام التدريبي الماضي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي والمهني، بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية، من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية، ومبانٍ لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات.

ولفت إلى أنّ مركز سقارة يبذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الجديد ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، لتقييم الخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي الماضي 2022-2023 ودراسة الاحتياجات التدريبية ومقترحات الدورات الجديدة من خلال استطلاعات رأي المتدربين والمشرفين الفنين والمدربين.