إحالة 75 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية اليوم

كشفت محافظة الدقهلية، إحالتها لـ75 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة اليوم، بعد ضبطها في الأسواق والمخابز بالدقهلية، من قبل إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية، في مختلف المراكز منها نبروة.

إحالة مخالفات تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

وأكدت المحافظة، أنّ الإحالة جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه وجمصة والمنزلة وتمى الأمديد وبني عبيد، وأسفرت عن ضبط 51 مخالفة تموينية في مجال المخابز كالآتي:

- محاضر تلاعب بالميزان الحساس الخاص بالمخبز

- محاضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز

- محاضر تجميع دقيق بكمية قدرها 12 شيكارة

- محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج

- محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 81 شيكارة

- محاضر عدم مطابقة للمواصفات

- محاضر عدم وجود شهادة صحية

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- محاضر بيع أعلى من السعر الرسمي للسجائر

- محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تموينى،

- محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية بدال تموينى

- محاضر تبديد حرز بكمية 25 كجم لحوم و200 علبة سجائر

- محاضر تصرف فى سلع تموينية ومحاضر بيع بأزيد من السعر مواد بترولية.

وأكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية.