تحصيل 22 ألف جنيه غرامات فورية في حملات مكبرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشأن تكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين لفرض الانضباط في الشارع السكندري، موضحا أن الحي شن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

غرامات فورية

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة جابت شوارع ومناطق الحي المختلفة، ومنها شارع أمين خيرت الغندور وشارع الأرمن، وأسفرت عن:

- تحصيل 22 ألف جنيه غرامات فورية

- التحفظ على 136 حالة إشغال متنوع.

- تحرير 6 محاضر بمعرفة الصحة.

- تحرير 7 محاضر بمعرفة التموين.

- تحرير 2 إنذارات بمعرفة الأمن الصناعي.

- تحرير 6 اإنذارات بمعرفة القوى العاملة.

- تحرير 2 إنذار بمعرفة شئون البيئة.

- تحرير 5 محاضر بمعرفة الرصد البيئي.

- المرور على 3 منشآت بمعرفة الطب البيطري.

- المرور على 4 صيدليات بمعرفة التفتيش الصيدلي.

استمرار الحملات

وأشار رئيس حي المنتزه أول، إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم، وليست مرتبطة بمواعيد عمل، وذلك لضبط الشارع وسهولة المرور وعدم تعطيل الطرق وكذلك ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة التلاعب بمقدرات وقوت المواطنين أو محاولة استغلالهم بأي شكل من الأشكال.