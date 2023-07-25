عرض أفلام من باراجواي في ملتقى سينما المحاولة بدورته الخامسة

استقبل اليوم، الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما بجاردن سيتي، سفير دولة باراجواي فيكتور هوجو باريرو، بمقر قصر السينما، وقام الضيف بتفقد قاعات القصر ومتحف ذاكرة السينما.

تعاون سينمائي ضخم بين مصر وباراجواي

واتفق الطرفان على تعاون سينمائي ضخم يبدأ باقامة نادي سينما شهري للسينما بباراجواي، والمشاركة بأفلام على هامش ملتقى سينما المحاولة الذي سينطلق في دورته الخامسة نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقام السفير بإهداء الفنان تامر عبد المنعم، كتابين للكاتب الثيباديس جونثالث دل بايي، والكاتب اغوستو روا باستوس.

إهداء أعداد من مجلة «أبيض وأسود» لسفارة باراجواي

أهدى الفنان تامر عيد المنعم، عدة أعداد من مجلة «أبيض وأسود» للمركز الثقافي بالسفارة، وأهدى مجموعة أفلام الإدارة العامة للثقافة السينمائية الخاصة بالترويج السياحي للسفير، وذلك من أجل إرسالها إلى دولة باراجواي وعرضها هناك ومن ضمنها فيلم سيوة للمخرج أحمد البدري، ونويبع للمخرج عادل عوض، وأبوسمبل قدس الأقداس للمخرج عصام حلمي، وسانت كاترين أرض التجلي للمخرج عبدالله مرسي، وغيرها من أفلام الإدارة المزودة بالترجمة للغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن سينما باراجواي تعد السينما الرابعة المخصص لها نادي سينما شهري بقصر السينما، بعد السينما الإيطالية والهندية والفنزويلية التي تلاقي إقبالا جماهيريا كبيرا في أيام عروضها.