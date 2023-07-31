مصاريف المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة في القاهرة والأوراق المطلوبة

بعد ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة التي أعلنت قبل ساعات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتجه الطلاب الذين يرغبون في التقديم على الكليات ويتتبعون نسب التنسيقات على حسب كل مجموع منهم على حدة، من بين تلك الاهتمامات التقديم بالمعهد العالي للدراسات التعاونية القاهرة بمنطقة المنيرة ومدة الدراسة به 4 سنوات دراسية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية كل ما يخص معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات وكم تكلفته للعام الجامعي الجديد 2023، والأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي للدراسات التعاونية.

مصاريف المعهد العالي للدراسات التعاونية

أما عن المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة فقد يشمل تخصصا واحدا فقط لا غير، ويمكنك التعرف على جملة المصاريف التي عليك سدادها قبل بداية العام الدراسي للفرقة الأولى والتي جاءت على النحو التالي:

التعاونيات وإدارة الأعمال: بلغت المصروفات الدراسية 4893 جنيهًا، إضافة إلى 320 جنيها مصروفات إضافية، ليصبح الإجمالي 5213 جنيها للعام الدراسي كاملًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للدراسات التعاونية

لمعرفة الأوراق المطلوبة عند التقديم لمعهد العالي للدراسات التعاونية حتى يتسنى للطالب نجاح عملية التقديم.

أولا: أصل الشهادة الثانوي (تجاري - عام)، وعدد 2 صور من أصل الشهادة، وأصل شهادة ميلاد حديثة، و2 عدد صور منها (الرقم الثلاثي العسكري للطلاب الذكور).

ثانيا: صورة من بطاقة الترشيح النهائية باسم المعهد.

ثالثا: صورة من بطاقة الرقم القومي.

رابعا: للطلاب الذكور (2 جند من مديريات الأمن التابع لها الطالب + 6 جند).

خامسا: عدد 6 صور 4×6