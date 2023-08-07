يرغب طلاب الشهادة الإعدادية في معرفة رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات بعد اعتماد النتيجة في مختلف المحافظات بالجمهورية، وتحديد نسبة النجاح، إذ جرى إتاحة النتيجة للطلاب علي موقع المديرية الخاصة بكل محافظة.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

وأتاحت مختلف المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية أمام طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات من خلال رابط مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، إذ يجري الدخول عليها واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للحصول عليها بكل سهولة.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في أسوان

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في محافظة أسوان، سواء الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثاني، والتي يمكن للطلاب الحصول عليها من هنا، إذ بلغ عدد الطلاب 6484 طالبا وطالبة، ونجح منهم 4726 طالبا وطالبة، بينما كان هناك 19 طالبًا وطالبة تقدوا لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثاني، نجح منهم 11 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.9%.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في البحر الأحمر

وأشارت مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر أنه جري اعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهني للدور الثاني 72.7%، ويجري الحصول عليها من هنا من موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الدور الثاني

واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بالغربية، وبلغت نسبة النجاح 89.76 % للإعدادية العامة بالدور الثاني ويمكن الحصول عليها من هنا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتقدم للامتحانات بها 19534 طالبا وطالبة حضر منهم 18760 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.76%، والمهنية 727 طالبا وطالبة حضر منهم 675 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 74.81 %، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم 66.6 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الدور الثاني

واعتمد محافظ المنيا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 95.26%، منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وبلغ عدد الطلاب بها25779 طالبا وطالبة، حضر منهم 19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم 18742 بنسبة نجاح 95.26%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية

وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان له اعتماد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة الدقهلية 2023، ويمكن الحصول عليها من هنا، ووصلت نسبة النجاح بلغت 80% لتصبح نسبة النجاح بشكل عام في الشهادة الإعدادية 97%.