كردون أمني في محيط انهيار منزل بالطوب اللبن بسوهاج

انهار منزل مبنى بالطوب اللبن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد انهيار أحد المنازل بحارة حسين حمادة بمدينة أخميم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما انتقلت وحدة حماية مدنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ووحدة متابعة الكوارث والأزمات لسرعة عمل اللازم، وتبين بالانتقال أن العقار خال من السكان.

رفع الأنقاض وفرص كردون أمني

وكلف المهندس لطفي الشريف رئيس المركز عاصم ربيعي نائب رئيس المركز لمتابعة حادث الانهيار بأحد المنازل بناحية حارة حسين حمادة بمدينة أخميم حيث تم رفع الأنقاض والتنسيق مع شركة المياة لعمل اللازم وتوصيل المياة للمنطقة وفتح الشارع وإزالة أى إخطار قد تهدد المارة، وفرض كردون أمنى حول المنزل.

وقال رئيس المركز لـ«الوطن» إن غرفة متابعة الأزمات بالمركز تتابع كل جديد لسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.