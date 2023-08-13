بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الدائري بمنطقة الغابة الشجرية شمال مدينة الغردقة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن إصابة محمود عبده محروس، في العقد الرابع من العمر، وزياد حسام عبد التواب، في العقد الثاني من العمر، ومختار إمام حسن في العقد الثالث من العمر، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتهم مستقرة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وجار عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.