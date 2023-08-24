بدء اختبارات المتقدمين للتعليم والتدريب المزدوج بالبحر الأحمر

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، عن بدء الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للتعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2023/ 2024 ابتداءً من الأحد المقبل وتستمر الاختبارات حتى الأربعاء المقبل، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

التعليم المزدوج بالبحر الأحمر

وأضاف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس أن إدارة التعليم المزدوج بالبحر الأحمر أعلنت قبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023‪/2024‪ وذلك في عدة أقسام وهي تحلية المياه، وصيانة وإصلاح السيارات، والتبريد والتكيف والسياحة والفنادق.

اختبارات التعليم المزدوج بالبحر الأحمر

كشفت شيماء ضرغام مديد إدارة التعليم المزدوج بالبحرالأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أماكن اختبارات والمقابلات الشخصية لطلاب محافظة البحر الأحمر في المدارس الآتية:ز

- طلاب مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم بمدرسة الغردقة الصناعية بنين بالغردقة.

- طلاب مدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بمدرسة أحمد شوقي الصناعية بنين بمدينة الشلاتين.