«صاحبتي» يواصل تحقيق النجاحات ويفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان عمان

فاز فيلم «صاحبت» للمخرجة كوثر يونس، بجائزة «السنديانة السوداء» لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان عمان السينمائي، وتسلمت مخرجة الفيلم الجائزة.

ويواصل الفيلم حصده للجوائز، إذ فاز من قبل بجائزة النقاد، لأفضل فيلم في الدورة الـ45 للمهرجان العالمي «أفلام المرأة» في فرنسا، وهي الجائزة التي تسلمتها مخرجة الفيلم كوثر يونس، أيضا.

وكان الفيلم قد تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان «دبلن السينمائي الدولي» بـ آيرلندا، وأقيم له عرض خاص في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

معلومات عن فيلم «صاحبتي»

ويعد فيلم صاحبتي، أول أفلام كوثر يونس، بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما، وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج، منهما الفيلم الوثائقي «هدية من الماضي» وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا، إذ استمر عرضه في صالات السينما المخصصة لعرض الأفلام الوثائقية لأكثر من 6 أسابيع وهو ما لم يحدث في تاريخ السينما الوثائقية في مصر من قبل.