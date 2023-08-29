«الغرف التجارية»: مصر دخلت مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن قياسي

قال النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن مصر دخلت في مصاف الدول المتقدمة في إنشاء الشركات بزمن سياقي، حيث يمكن تأسيس الشركة الخاصة «أونلاين» عبر موقع ومنصة واحدة، من خلال تقديم الأوراق والمسندات المطلوبة.

الهيئة العامة للاستثمار

ذكر خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن رد الهيئة العامة للاستثمار يكون في اليوم ذاته، ويتم التواصل بالإيميل، وتقديم الموافقات بشكل سريع.

طلب التأسيس

وشدد على أن تعامل الشركات سيكون «أونلاين» قريبًا جدًا، مضيفًا أنه يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد كل الرسوم والتوقيع إلكترونيا على مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة، واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.