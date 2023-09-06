خلال الموجة الحارة.. محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، بدءا من اليوم ولمدة 72 ساعة، سجل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء، وبلغت أعلى درجة حرارة محسوسة اليوم 45 درجة مئوية.

وسجلت أسوان وأبو سمبل 44 درجة مئوية والمحسوسة 45 درجة مئوية، وقنا والأقصر 43 درجة مئوية والمحسوسة 44 درجة مئوية، والوادي الجديد وسوهاج 42 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

وسجلت أسيوط 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية، وشرم الشيخ 40 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، وحار على السواحل الشمالية.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خلال ساعات الليل ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة.