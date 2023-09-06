قال ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا بزراعة محصول القطن هذا العام.

وأضاف «غربية» في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمقاومة الآفات.

ولفت وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ إلى توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإقامة مدارس حقلية للمزارعين، لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين بالحقول.

زراعة 84 ألفا و200 فدان قطن في كفر الشيخ

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن المحافظة زرعت 84 ألفا و200 فدان قطن هذا العام، وبذلك تكون أكبر مساحة منزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تعقد ندوات مستمرة للمزارعين عن أفضل الطرق لجني محصول القطن، والذي يكون خال من أي قشرة للحطب.

ندوات مكثفة بتوعية المزارعين بكفر الشيخ

وأوضح «غربية» أن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوزارة ومركز البحوث، بصدد إقامة عدة ندوات موسعة ومكثفة عن طرق الجني المحسن للقطن طويل التيلة، بما يضمن الحفاظ على التميز والجودة للقطن الشعر المصري بين دول العالم.