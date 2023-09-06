تشكيل لجان لإعداد مطابقة هندسية للمباني الصادر لها نموذج 10 بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعمران، ومنها أعمال لجان استئناف الأعمال للتراخيص السارية بالمدن حتى 31 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه حال إعادة المطابقة لتلافي الملاحظات سيتم تتوصيل المرافق والتصالح بدون رسوم أو مقابل إضافي.

جاء ذلك خلال اجتماع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومسؤولي إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومسئول التصالح، والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

لجان لتقييم إمكانية التصالح في المباني المخالفة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومراكز ومدن المحافظة، بتشكيل لجان معاينة مبدئية للنزول على الطبيعة على المواقع محل طلب التصالح داخل القرى التي صدر لها نموذج 10 مؤقت، وسيتم عمل مطابقة لها من الهيئة الهندسية، حفاظاً على الصالح العام وخدمة المواطنين، وعدم تعطيل ملفات التصالح، وسرعة إنجازها.