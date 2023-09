انطلاق الدورة الـ48 من مهرجان تورنتو السينمائي الليلة

تنطلق الدورة الـ48 من مهرجان تورنتو السينمائي، مساء اليوم الخميس، إذ يستمر حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري، وسط مشاركة عدد كبير من الأفلام، ومن المُقرر حضور عدد كبير من نجوم السينما، خلال حفل الافتتاح الليلة.

مهرجان تورنتو السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي، عن اختيار فيلم الكارتون الياباني The boy and the heron ليكون فيلم الافتتاح، في عرضه العالمي الأول، وهو من تأليف وإخراج هاياو ميازاكي، وإنتاج استوديو جيبلي، وتدور أحداثه حول صبي يُدعى «ماهيتو ماكي»، يكتشف برجًا مهجورًا في بلدته الجديدة ويدخل عالمًا خياليًا مع مالك الحزين الرمادي الناطق.

حفل افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الليلة

ومن المُحتمل غياب عددٍ من نجوم أمريكا، عن حفل افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الليلة، على خلفية إضراب كُتّاب السيناريو والممثلين في هوليوود.

وكانت الممثلة الأمريكية، أماندا سيفريد، أكدت أنها لن تحضر العرض العالمي الأول لفيلمها «Seven Veils» في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بسبب إضراب ممثلي هوليوود المستمر، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».