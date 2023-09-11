إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم»

أُصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بسبب السرعى الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، أمام عزبة الغريب على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قرب ميدان عبد المنعم رياض، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 13 شخصًا بالحادث

وأسفر حادث طريق الفيوم عن إصابة 13 شخصًا بالحادث، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

تسيير الحركة المرورية

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.