سحابة ترابية تغطي سماء السويس.. و«الأرصاد» توجه نصائح للمواطنين

شهدت محافظة السويس، مساء الاثنين، نشاطا لرياح خفيفة محملة بالأتربة، تسببت في تكوين غطاء ضبابي في سماء مدن المحافظة وحجب الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.

تحذيرات من القيادة على الطرق الصحراوية

ووجهت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال السير أو قيادة السيارات على الطرق، خاصة في المناطق الصحراوية، كما حذرت من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

كما أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من الإرشادات والنصائح للمواطنين للتعامل مع العواصف الترابية المختلفة، وتضمنت الآتي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- ارتداء ملابس واقية من الرمال والأتربة.

- تغطية الأنف والفم بمنديل مبلل أو نظارات واقية.

- البقاء في مكان آمن بعيدا عن الأشجار العالية.

- تجنب القيادة في حالة ضعف الرؤية.

تحذيرات من العاصفة دانيال في مصر

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من العاصفة دانيال التي تشهدها البلاد، وتتسبب في سقوط الأمطار، كما تسببت في نشاط الرياح المحملة بالأتربة، خاصة في غرب البلاد.