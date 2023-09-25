بعد ترميمها.. عودة الطالبات لمدرسة الشهيد كريم بالإسكندرية الأحد المقبل

أعلنت مدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية «بنات»، عودة الطالبات بعدما جرى ترميمها، إذ تم نقلهن لمدرسة أخرى العام الماضي حرصا على سلامتهن.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

وأكدت إدارة المدرسة في بيان لها، أن أعمال الصيانة الشاملة انتهت والمدرسة أصبحت الآن جاهزة لاستقبال الطالبات يوم الأحد المقبل، وهو أول أيام الدراسة.

تفاصيل الزي المدرسي

وأوضحت أنه بالنسبة للزي المدرسي للصف الأول الثانوي سوف يكون موجودًا بالمدرسة اعتبارا من اليوم، على أن يتم إعلان مواصفاته على الصفحة الرسمية للمدرسة، ولولي الأمر مطلق الحرية إما الشراء من المدرسة أو من أي مكان خارجها.

تقسيم اللغات على الطالبات

وأشارت المدرس إلى نشر قوائم فصول الصف الأول الثانوي وأي طالبة مجموعها 267 درجة فما فوق فإن اللغة الثانية لها إيطالي طالما كانت رغبتها الإيطالي والأقل من ذلك ستدرس اللغة الفرنسية.

وأكدت إدارة المدرسة أنها سعت جاهدة لاستلام المدرسة ورجوع الطالبات، والآن تعمل على قدم وساق لتجهيزها لاستقبال الطالبات.