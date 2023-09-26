إنشاء وتوسعة 18 مدرسة في مطروح بتكلفة 127.4 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، مع دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة، بإجمالي 226 فصل بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من صيانة 7 مدارس بإجمالي 857 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 180 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

استعدادات 857 مدرسة

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدارس مطروح، وعددها 857 مدرسة، تضم 4331 فصلا، تستعد لاستقبال 179887 طالبا بالمراحل التعليمية من مرحلة الحضانة حتى الثانوي، منهم 100985 بنين، و78902 بنات.

9 مدارس جديدة في مطروح

وأكد المهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، اليوم، ببيان أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنية التعليمية بالمحافظة إنشاء جديد عدد 9 مدارس، وهى مدرسة الكيلو 8 تعليم أساسي بمطروح، أرضي و4 أدوار علوي توسع رأسي بـ22 فصلا، بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي بمطروح (تعليم أساسي)، عبارة عن أرضي ودور علوي توسع أفقي بعدد 11 فصل بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسة الشواعر غرب للتعليم الأساسي بقرية أبو لهو بمطروح بعدد 11 فصلا، وبتكلفة نحو 8 ملايين جنيه، ومدرسة أولاد مسعود حميدة بقرية رأس الحكمة بمطروح بعدد 11 فصلا بتكلفة 9.2 مليون جنيه.

وتضم القائمة أيضًا مدرسة سمالوسي للتعليم الأساسي بقرية المثانى بالنجيلة بعدد 11 فصلا، بتكلفة 7.4 مليون جنيه، ومدرسة أولاد الشيخ للتعليم الأساسي ببرانى بعدد 11 فصل بتكلفة 7.8 مليون جنيه ومدرسة الشيخ بنين للتعليم الأساسي ببرانى بعدد 11 فصلا، بتكلفة 7.8 مليون جنيه، ومدرسة أبو عامود للتعليم الأساسي ببرانى بعدد 11 فصل بتكلفة 9.6 مليون جنيه، ومدرسة فرج كويله للتعليم الأساسي ببراني بعدد 11 فصلا بتكلفة 6.7 مليون جنيه.

إنشاء 11 فصلا توسعة في المدارس

وأوضح مدير عام الابنية التعليمية بمطروح، أن المدارس التي شملت توسعة وتفتح أبوابها لاستقبال الطلاب مع العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، منها مدرسة طارق إبن زياد الابتدائيه بمطروح بعدد 11 فصل بتكلفة 4.2 مليون جنيه، ومدرسة الرومان الإعداديه بنين بقريه القصر بمطروح بعدد ثلاث فصول، بتكلفه 3.4 مليون جنيه، وغيرها من المدارس.

صيانه شاملة في 8 مدارس

وذكر مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جرى الانتهاء من إجراء صيانه شاملة لعدد 8 مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، ومنها مدارس الشولحي الابتدائية، وأولاد جبريل الابتدائية، ومدرسة القصر الابتدائية بنات، وأولاد عبدالله تعليم أساسي وأولاد ناجى الابتدائية وذلك في مرسي مطروح، وغيرها من المدارس.