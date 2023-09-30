محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة في الغريب بتكلفة 35 مليون جنيه

نالت محافظة أسيوط نصيبا كبيرا من المشروعات الخدمية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من بينها مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري الأعمال النهائية بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين، ويجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق (أرضي و2 علوي)، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل، والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

تذليل العقبات أمام المشروعات

ووجه محافظ أسيوط بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.