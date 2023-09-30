«تعليم الفيوم»: انطلاق الدراسة في 18 مدرسة بإداراتي شرق وغرب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انطلاق الدراسة اليوم السبت، في 18 مدرسة بمختلف أرجاء المحافظة، بينها 14 مدرسة تابعة لإدارة غرب التعليمية، ومدرستين تابعتين لإدارة شرق الفيوم، وواحدة بسنورس، وأخرى بأبشواي، حيث تضم مختلف المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وتعليم مزدوج، بينما من المقرر أن تنطلق الدراسة في جميع المدارس بصورة رسمية غدًا الأحد.

وتضمنت قائمة المدارس التي انطلقت الدراسة بها اليوم، عدد من المدارس الحكومية، والرسمية لغات، والخاصة.

انطلاق الدراسة في 18 مدرسة اليوم

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ المدارس التي انطلقت بها الدراسة اليوم السبت في محافظة الفيوم بلغ عددها 18 مدرسة في إدارات غرب الفيوم، وشرق الفيوم، وسنورس وأبشواي.

مدارس إدارة غرب الفيوم

وأشارت إلى أنّ إدارة غرب الفيوم كان لها نصيب الأسد في انطلاق الدراسة اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث بدأت في 14 مدرسة وهي:

-المرحلة الابتدائية بمدرسة إبجيج.

- المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى الجندي.

- المرحلة الإعدادية بمدرسة العزب الرسمية لغات.

- المرحلة الإعدادية بمدرسة التوفيق الإعدادية بنين.

- المرحلة الإعدادية بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات.

- فصول ملحقة بمدرسة القديس ميخائيل للراهبات «إعدادي».

- مدرسة العزب الرسمية لغات «ثانوي».

- مدرسة التوفيق الثانوية بنين «ثانوي».

- الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج «الفيوم الفنية» صناعي تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات.

- طيبة للتعليم والتدريب المزدوج «صناعي تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات».

- فصول تعليم وتدريب مزدوج ملحقة بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية بنات الجديدة «صناعي تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات».

- فصول تعليم وتدريب مزدوج ملحقة بمدرسة التجارة بنات «تجاري تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات».

مدارس إدارة شرق الفيوم

وانطلقت الدراسة في مدرستين تابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية وهما:

- الفيوم الثانوية الصناعية بنات بالحادقة «صناعي تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات». - النهضة الإعدادية بنات مهني «إعدادي».

مدارس إدارتي سنورس وأبشواي

- فاطمة الزهراء التجارية تعليم وتدريب مزدوج صناعي «تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات» بسنورس.

- فصول ملحقة للتعليم والتدريب المزدوج بأبوكساه الفنية بنات «صناعي تعليم وتدريب مزدوج 3 سنوات» بأبشواي.