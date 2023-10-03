«النهوض بالزراعة».. قاطرة للأمن الغذائي وحصن في الأزمات العالمية

محصول القصب من المحاصيل الاستراتيجية للدولة، كونه يوفر أهم سلعة غذائية بعد القمح وهى السكر، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية يعمل على تطوير مشروعات الأمن الغذائى من خلال استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومنها زراعة القصب من خلال الشتلات التى تضاعف الإنتاجية وتقلل استخدام مياه الرى من خلال التنقيط. وتعتبر محافظة قنا أولى المحافظات التى بدأ فيها أحد مشروعات الأمن الغذائى والمائى كونها أكبر مساحة قصب مزروعة بها، من خلال الحفل الإرشادى فى قرية المخادمة حيث أنتج أول محصول بقصب السكر الموسم الماضى، والذى حقق إنتاجية كبيرة وتوفير أكثر من الثلث من المياه عن طريق الرى بالتنقيط.

«قصب الصعيد».. القناوية يوزعون 15 مليون «شتلة» على محافظات الجنوب

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى تصريحاته لـ«الوطن» إن المحافظة شهدت الموسم الماضى حصاد أول حقل إرشادى لمحصول قصب السكر بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا بنظام شتلات الأنسجة، من خلال استخدام نظام الرى بالتنقيط. وأكد «الداودى» أن المحصول فى الحقل الإرشادى المكون من 5 أفدنة، جرى نقله لمحطة البحوث الزراعية بمدينة كوم إمبو، لاستغلاله فى إنتاج شتلات قصب السكر بالأنسجة.

وكشف عن نجاح المحصول الذى اتخذته وزارة الزراعة نواة لإنتاج 15 مليون شتلة، وتم توزيعها على المحافظات المنتجة لقصب السكر فى الصعيد بهدف التوسع فى زراعة القصب بنظام الشتلات، ضمن المشروع القومى للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل بالأنسجة لتحسين إنتاجية الفدان. أكد محافظ قنا أن إنتاجية الفدان تتخطى 60 طناً، لافتاً إلى أن الموسم الثانى من هذا المحصول سوف يكون مبشراً جداً، حيث إن الخلفة الأولى للمحصول تمتاز بالغزارة، بما يسهم فى تحقيق إنتاجية أعلى من الموسم الأول.

أوضح أن محافظة قنا بدأت بالأساليب الحديثة فى زراعة قصب السكر كونها الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألفاً و360 فداناً تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المزروعة بالقصب على مستوى الجمهورية وتنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنوياً.