«بحوث سخا»: حصاد 1150 فدان قطن طويل التيلة بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن ما تم حصاده في حقول كفر الشيخ من محصول القطن بلغ 1150 فدانا من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مؤكدا أن المحصول مبشر للغاية خلال الموسم الحالي.

14 قنطار قطن إنتاجية الفدان الواحد

وأضاف الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان القطن المنزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، تتراوح ما بين 12 حتى 14 قنطارا، موضحا أن تلك الإنتاجية ممتازة للغاية، وتعود بالنفع والخير الوفير على جموع المزارعين في كفر الشيخ.

ثلث المنزرع من القطن بالجمهورية

وأكد أن المساحة المنزرعة في أراضي كفر الشيخ من محصول القطن هذا العام، بلغت نحو 85 ألف فدان، وتمثل ثلث المنزرع في محافظات مصر، حيث بلغت نسبة المزروع في الوجهين القبلي والبحري نحو 250 ألف فدان قطن.